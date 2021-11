Inter-Brozovic, no a 7 mln per il rinnovo: il piano per convincerlo a firmare

La dirigenza dell'Inter sta lavorando quotidianamente per convincere il centrocampista croato a prolungare

L’Inter proverà fino all’ultimo a trovare l'accordo con Marcelo Brozovic per la firma sul rinnovo di contratto. In scadenza al 30 giugno 2022, il croato è ora la priorità di Viale della Liberazione. Ne parla così oggi Calciomercato.com: “Marcelo Brozovic vuole non meno di 7 milioni di euro annui per rinnovare il suo contratto con l'Inter. Il club nerazzurro settimana prossima dovrebbe finalmente incontrare il croato e il suo avvocato per presentare la propria offerta che non arriverà alle cifre richieste, ma che potrebbe arrivarci grazie a ricchi bonus in base al rendimento suo e della squadra”, si legge.