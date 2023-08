FCIN1908 / Inter-Carlos Augusto: ecco la condizione con cui scatta obbligo di riscatto

È stato ufficializzato oggi l'arrivo di Carlos Augusto all'Inter . L'esterno del Monza è arrivato a titolo temporaneo con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il brasiliano classe 1999 è arrivato alla corte di Inzaghi per sostituire Gosens che è passato all'Union Berlino e giocherà per la prima volta in Bundesliga.

Il calciatore oggi si è allenato alla Pinetina per la prima volta agli ordini di mister Inzaghi. Da quanto verificato dalla redazione di FCINTER1908.IT, l'obbligo di riscatto del calciatore scatterà solo in caso di qualificazione in Europa da parte dei nerazzurri.