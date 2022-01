Inter, colloqui Sensi-Inzaghi: cos’è emerso tra presente e futuro

Riflessioni in corso da parte del centrocampista dell'Inter e dell'allenatore: cos'è emerso in chiave mercato

Riflette Stefano Sensi, che si aspettava di giocare con maggior continuità in casa Inter. L’addio a gennaio non è da escludere, è uno scenario caldo in queste ore. Soprattutto dopo i dialoghi con Simone Inzaghi, come svelato da Calciomercato.com: “L’ipotesi Sampdoria prende forma, con il calciatore che inizia a pensarci seriamente, dopo i colloqui con Inzaghi e la sempre più ferma consapevolezza che una nuova esperienza possa aiutarlo a mettersi nuovamente in mostra. La Sampdoria ci prova con forza, l’Inter promuove il trasferimento in Liguria, Sensi ci pensa”, si legge.