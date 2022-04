Inter, obiettivo Bremer in difesa: “La chiave può essere questa contropartita”

La chiave per l’approdo di Gleison Bremer all’Inter può essere una contropartita tecnica. Ecco lo scenario di mercato

La chiave per l’approdo di Gleison Bremer all’Inter può essere una contropartita tecnica. La società nerazzurra è al lavoro con il Torino per trovare l’accordo su cifre e dettagli dell’operazione. E calciomercato.com oggi parla di un possibile scambio: “Andrea Pinamonti può essere la chiave per portare Gleison Bremer all’Inter. L’attaccante che tanto bene sta facendo a Empoli piace al Torino”, si legge.