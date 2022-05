Mercato Inter, ad Appiano Gentile c’è questa convinzione su Scamacca

C’è una convinzione particolare in casa Inter su Gianluca Scamacca. In particolare, sul valore del giocatore verso l'estate

C’è una convinzione particolare in casa Inter su Gianluca Scamacca. In particolare, sul valore del giocatore. Come svelato da Calciomercato.com, da mesi i nerazzurri studiano i progressi dell’attaccante classe 1999. Ma c’è di più, perché “ad Appiano Gentile sono convinti che la punta non abbia ancora espresso il suo reale potenziale. Insomma, non hanno dubbi sul fatto che possa diventare un centravanti da big ma d’altro canto non sono neanche disposti a prendersi grossi rischi investendo più in funzione di quello che potrebbe diventare che di quello che attualmente è”, si legge.