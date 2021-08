Inter, oggi incontro con l’agente di Correa: le cifre. Il Tucu sa già che…

La dirigenza nerazzurra si muove per regalare il secondo attaccante a Simone Inzaghi: occhio alle quotazioni del Tucu

Nuovi dettagli sulla trattativa in corso per Joaquin Correa. L’Inter si muove per regalare un secondo attaccante a Simone Inzaghi dopo l’arrivo di Edin Dzeko e risalgono le quotazioni del Tucu in queste ore. Come svelato da alfredopedulla.com, “oggi ci sarà un incontro tra l’Inter e l’agente di Lucci, ulteriore conferma che Correa resta in corsa e che può sorpassare. L’Everton si è avvicinato ai 30 milioni, ma Correa vuole aspettare ancora, non convintissimo di andare in Premier e in una squadra fuori dalla Champions. Sa che Simone Inzaghi lo stima tantissimo, quindi bisogna tenere alta l’attenzione. L’Inter ha un budget di 30 più eventuali bonus per la punta, la Lazio chiede circa 35: è vero che il club biancoceleste ha sbloccato indici di liquidità e non ha necessità, ma è anche vero che Correa è un separato in casa”.