Inter, Marotta ha già preparato un discorso per Nainggolan: “Gli parlerà. Per restare deve…”

Radja Nainggolan può davvero tornare all‘Inter e diventare parte integrante della rosa nerazzurra per la stagione 2020-21. Quella che sembrava solo una remota possibilità, acquisisce ogni giorno sempre maggiore credibilità. Come scrive Tuttosport, l’Inter vuole garanzie dal giocatore e dai suoi comportamenti. Per questo, quando tornerà a Milano, il club parlerà al belga e gli garantirà la permanenza solo di fronte al rispetto di alcune condizioni:

“Nella parola “valutazioni” (parole di Ausilio, ndr) c’è tutto il domani di Nainggolan. Sicuramente al giocatore verrà fatto un discorso: se accetterà certe condizioni che un anno fa non fu in grado di promettere di assecondare, allora potrebbe restare, anche perché Conte lo avrebbe voluto con sé“.

(Fonte: Tuttosport)