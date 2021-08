Pedullà: “Dumfries: primi contatti tra l’Inter e Raiola”

L'esperto di mercato della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia svela importanti novità sulla pista che porta all'olandese

Torna caldo il nome di Denzel Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese è la prima scelta della società nerazzurra per la fascia destra dopo l'addio di Achraf Hakimi e ci sono ora importanti novità su questa pista. Come riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia, ci sono stati i primi contatti tra i nerazzurri e Mino Raiola per Dumfries. Il PSV è disposto a cederlo, ma ci sarà da trattare sulla formula dell'operazione e le cifre.