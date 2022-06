Sky / Inter-Dybala, contatto in settimana: agenti in attesa. Lukaku? Dipende da…

L' Inter continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi dei nerazzurri c'è sempre Paulo. Sky Sport rivela le ultime sulla trattativa per portare l'attaccante argentino in nerazzurro:

"Dybala-Inter? Scontato fino a quando non ci sono le firme non lo è. Ci sono soluzioni all'estero come l'Atletico Madrid. Dybala è sereno, aspetta che gli agenti finiscano il giro d'Europa per capire chi è davvero interessato. L'Inter ha detto: "Ci sentiamo in settimana". Gli agenti vorranno capire se l'Inter farà il passo decisivo e formalizzerà l'offerta o prenderà ancora tempo. Lautaro non ha intenzione di andarsene e l'Inter non ha intenzione di cederlo. Non ci sono offerte indecenti. Lukaku vuole tornare all'Inter ma ha un contratto con il Chelsea che l'ha pagato 115 milioni. Deve convincere lui il club e non l'Inter a partire in prestito. Lui dovrà essere molto bravo: dipende dalla sua forza persuasiva".