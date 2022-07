Inter, Dybala ora ha fretta. Milan, Napoli, Roma e piste straniere: lo scenario

L’Inter resta in pole position per Paulo Dybala . Dopo la scadenza del contratto con la Juventus, la Joya è in attesa di firmare il suo nuovo accordo per le prossime stagioni. La Repubblica ha fatto così il punto sulle squadre interessate alla Joya, partendo proprio dai nerazzurri.

"Marotta non ha chiuso definitivamente la porta all'argentino, anche se le sue parole hanno registrato il fisiologico rallentamento della trattativa. Dopo aver messo le mani su Lukaku, Mkhitaryan, Bellanova e Asslani, i nerazzurri devono fermarsi in entrata e iniziare il mercato in uscita. Servirà tempo per cedere, specialmente per Skriniar, affare mastodontico e complicato: nel frattempo negli spazi aperti dall'Inter si sono inserite le pretendenti. Se il Milan è orientato su altri profili, da Ziyech a De Ketelaere, in Italia ci sono gli occhi della Roma sulla Joya. Mourinho è un estimatore di Dybala e per far crescere ulteriormente Abraham avere una seconda punta come l'argentino sarebbe l'ideale. Anche il Napoli è interessato a Dybala, ma il tetto salariale da 4 milioni imposto da De Laurentiis mal si sposa con le richieste dell'ex Juventus.