Si scalda la pista Emerson per l’Inter: tutti i numeri stagionali dell’esterno

Si riscalda la pista Emerson Palmieri per l’Inter. Come riportato da Sky Sport, è uno dei candidati per rinforzare la batteria degli esterni a disposizione di Simone Inzaghi per la nuova stagione. Il laterale mancino della Nazionale nella scorsa stagione non ha trovato grande spazio nel Chelsea campione d’Europa in carica: solo 6 presenze in Champions League, 5 in Fa Cup, 2 in Coppa di Lega inglese e 2 in Premier League per un totale di 15 partite giocate (789 minuti) e un solo gol realizzato, proprio in Champions. Emerson è sotto contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2022.