Futuro Pinamonti, non c’è solo l’Empoli: spunta un nuovo club in Serie A

L'attaccante classe 1999 è pronto a lasciare i nerazzurri per giocare con maggiore continuità: nuova ipotesi per lui

Non c’è solo l’Empoli sulle tracce di Andrea Pinamonti. L’attaccante classe 1999 è pronto a lasciare l’Inter per giocare con maggiore continuità dopo lo scarso utilizzo della scorsa stagione con Antonio Conte. Secondo quanto svelato da La Repubblica nell’edizione online, il club toscano aspetta una risposta ma su Pinamonti c’è anche il Verona. Corsa a due per il baby attaccante, pronto a salutare i nerazzurri da qui al termine del mercato.