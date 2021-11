Inter, colpo Ginter a zero? C’è un fattore da non sottovalutare nella trattativa

Il difensore tedesco è nel mirino dell'Inter in vista della prossima estate: c'è un fattore da non sottovalutare

L’Inter osserva con grande attenzione la situazione di Matthias Ginter. In scadenza al 30 giugno 2022, il difensore del Borussia Mönchengladbach è molto apprezzato da anni dalla società nerazzurra e può arrivare a zero la prossima estate. Ne parla così oggi Tuttosport: “Sembra pronto per lasciare la zona di confort della Bundesliga per intraprendere una nuova avventura. Il suo procuratore è Gordon Stipic, lo stesso di Calhanoglu. Un fattore non fondamentale, ma che chiaramente potrebbe facilitare la trattativa”, si legge.