Gds – Inter, ecco come il sacrificio di Hakimi ‘salva’ Lautaro: la situazione

La possibile cessione del marocchino permetterebbe all'Inter di tenere il Toro

Vendere Hakimi e Joao Mario per far respirare le casse del club e preservare gli altri gioielli della rosa. La strada dell'Inter sembra tracciata, via un top per salvare gli altri elementi fondamentali della rosa. "La situazione del club impone ai dirigenti di valutare con attenzione ogni proposta, ma adesso l’Inter può tenere il pugno duro e non lasciarsi condizionare da eventuali futuri mal di pancia di chi continua a ricevere attenzioni da più parti", sottolinea la Gazzetta dello Sport . "Ecco perché definire al più presto l’uscita di Hakimi e Joao Mario permetterà alla dirigenza di lavorare con serenità sul potenziamento della squadra e di garantire al neo tecnico Simone Inzaghi la permanenza di elementi imprescindibili come Lukaku, Barella o Bastoni. Per tutti gli altri, nessuna chiusura totale".

"Logico dunque pensare che le recenti mosse in uscita siano una specie di polizza assicurativa su Lautaro Martinez, uno dei giocatori più ambiti dai top club europei. Lautaro piace soprattutto in Spagna, dove oggi l’Atletico di Simeone punta a farsi un bel regalo per festeggiare la vittoria dell’ultimo titolo. A Milano è diventato grande e ora l’Inter ha tutta l’intenzione di puntare ancora sull’argentino, devastante in tandem con Lukaku. Lautaro da parte sua ha sempre manifestato pubblicamente il desiderio di rimanere in nerazzurro, però è anche vero che le lusinghe dalla Spagna non lo lasciano indifferente. E in un momento così delicato del club, con un rinnovo di contratto non ancora formalizzato, meglio non dare per scontato nessuno scenario futuro".