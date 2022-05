Inter, caccia a un vice-Brozovic con una strategia chiara: “Ecco l’identikit”

Cercasi vice-Brozovic. L'Inter si muove per regalare a Simone Inzaghi un altro regista in vista della prossima stagione: ecco l'identikit

Cercasi vice-Brozovic. L'Inter si muove per regalare a Simone Inzaghi un altro regista in vista della prossima stagione e l'identikit lo traccia oggi Calciomercato.com: "L'Inter cerca un vice Brozovic sul mercato. In vista della prossima stagione i dirigenti nerazzurri vogliono regalare a Simone Inzaghi un giovane regista, in grado di fare la riserva al nazionale croato (classe 1992, recentemente blindato con un nuovo contratto fino al 2026) per crescere alle sue spalle e magari prenderne il posto in futuro", si legge.