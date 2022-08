Dalla Spagna – Inter-Barça, principio di accordo per Jordi Alba: i dettagli

Un nome nuovo per il mercato dell’Inter. Arriva dalla Spagna e in particolare da Gerard Romero, molto vicino alle vicende di casa Barcellona. Come riportato dal giornalista su Twitter, c’è un principio di accordo tra Barcellona e Inter per il trasferimento in prestito di Jordi Alba .

Accordo tra club, ma non c’è ancora il benestare del giocatore. Se andrà in porto, il Barcellona è pronto a contribuire e pagare il 60% dello stipendio al giocatore. Seguiranno aggiornamenti sulla nuova pista di mercato per l’Inter, in particolare per la corsia mancina. È un'opzione che i nerazzurri hanno sondato nelle scorse ore, visto l'interesse del Bayer Leverkusen per Gosens...