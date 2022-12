Inter, conferma Lukaku per un’altra stagione non scontata: cosa c’è dietro

Romelu Lukaku deve riguadagnare il terreno perso durante la prima parte di stagione per il doppio stop forzato per infortunio. “Abbiamo capito che ama l’Inter, ma adesso ci aspettiamo cose importanti”, ha detto Beppe Marotta. Dello stesso avviso anche il presidente, Steven Zhang. Per un anno di prestito a 20 milioni di euro - ingaggio compreso - servono risposte soprattutto sul campo.

Come riportato da calciomercato.com, “i nerazzurri si aspettano da Lukaku che torni a fare la differenza, in caso contrario, tutto sarà riparametrato. Bisognerà affrontare nuovi discorsi con il Chelsea, partendo dal presupposto che una conferma non è scontata. E anche con lui sarà necessario toccare il discorso ingaggio, perché se a fine anno avrà inciso al di sotto delle aspettative, nulla motiverebbe per lui l’eccezione”, si legge.