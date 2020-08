Inter su Milenkovic? Può esserci la svolta: “Dopo giorni ‘freddini’, nelle ultime ore…”

Negli ultimi giorni è trapelata la voce di un possibile interesse dell’Inter nei confronti di Nikola Milenkovic, centrale classe ’97 di proprietà della Fiorentina. Ma, secondo quanto risulta a La Nazione, il difensore serbo sarà trattenuto a tutti i costi dal club toscano: “Nelle ultime ore, dopo giorni piuttosto ‘freddini’, la trattativa per arrivare al rinnovo di Milenkovic ha ripreso a marciare. Il che potrebbe significare che la Fiorentina sta andando nella direzione di tenersi stretto il centrale serbo e quindi cedere Pezzella. Detta così, la cosa pare addirittura semplice, ma nella realtà la situazione è meno fluida e prendere una decisione non sarà una passeggiata. Che cosa deciderà Commisso se – pratica del rinnovo del contratto a parte – qualcuno dovesse portare per Milenkovic una cifra enorme e destabilizzante a livello di certezze sulla conferma (intorno ai 35-40 milioni)?”.