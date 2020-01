La mossa di Eriksen per convincere il Tottenham. CdS: “Stand-by Inter. Chi conosce Levy assicura…”

“Christian Eriksen è sceso in campo in prima persona per andare all’Inter. Domani sera il Tottenham giocherà in casa contro il Norwich e lui spera di non essere convocato come invece è successo sabato con Watford, quando è stato schierato nel finale”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alle ultime novità sul futuro di Eriksen, sempre più vicino all’Inter. Il giocatore preme il Tottenham affinché accetti l’offerta da 15 milioni dell’Inter. “Possibilità che ci riesca? Chi conosce Levy assicura che il numero uno degli Spurs non si farà intenerire e che proverà a tirare sul prezzo fino alla prossima settimana. L’Inter così si è messa in stand by. Prima di fare una nuova mossa e di programmare eventualmente una seconda missione a Londra, vuole capire la risposta che otterranno le pressioni del calciatore e la proposta che è stata inviata al Tottenham la scorsa settimana”, aggiunge il CorSport.

MOSSA ERIKSEN

Il danese sta cercando di pressare il Tottenham per poter vestire la maglia dell’Inter sin da subito. L’accordo tra l’agente e il club nerazzurro è totale, per gennaio o per l’estate. La trattativa con gli Spurs potrebbe essere sbloccata a breve con Eriksen che arriverebbe in Italia tra giovedì e venerdì. C’è da attendere, però, la decisione del Tottenham visto che, ufficialmente, la richiesta di 20 milioni per il cartellino non si è ammorbidita. Come sottolinea il CorSport, “a Conte la qualità di Eriksen servirebbe tremendamente e al centrocampista giocare una seconda parte super di stagione sarebbe utile per presentarsi in forma ai prossimi Europei dove tra l’altro giocherà nel girone contro il Belgio di Lukaku. Il progetto tecnico dell’Inter lo ha conquistato, il fatto di essere allenato da Conte è stata un’ulteriore spinta. E poi c’è stata la proposta economica, un contratto a salire che lo porterà a sfiorare gli 8,5-9 milioni d’ingaggio con il passare delle stagioni visto che firmerà fino al 2024″.