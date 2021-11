Inter, colpo Nandez per Inzaghi? “Perfetto per i nerazzurri per questi motivi”

Il nome di Nandez di nuovo accostato all'Inter in chiave mercato: ecco perché può fare comodo a Simone Inzaghi

Il nome di Nahitan Nandez di nuovo in orbita Inter in chiave mercato. Per gennaio o giugno, dipenderà dalle richieste dal Cagliari e dalle eventuali uscite nei nerazzurri. Per Simone Inzaghi sarebbe un colpo perfetto per diverse ragioni, come sottolinea Gazzetta.it: “Per l'Inter sarebbe perfetto e ci sono due motivazioni: la duttilità che permette di utilizzarlo in più ruoli; l'enorme desiderio di indossare la maglia nerazzurra al punto da aver sfidato il mondo tra luglio e agosto scorsi”, si legge.