CM – Inter, nome nuovo: occhi su un giocatore dell’Ajax per gennaio

Spunta un profilo nuovo per i nerazzurri secondo quanto riportato da Calciomercato.com: è un giocatore attualmente all'Ajax

Spunta un nome nuovo per l’Inter in chiave mercato. A parlare del profilo è Calciomercato.com, che spiega: “Poco impiegato da ten Hag, il difensore centrale Perr Schuurs potrebbe lasciare l'Ajax a gennaio. Piace a Inter e Juventus”, si legge. Si tratta di un difensore centrale classe 1999 che in stagione ha totalizzato solo 149 minuti in 4 presenze fin qui.