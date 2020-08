Brozovic idea del Bayern. “Ma due nomi ad oggi sono lontanissimi dall’Inter”. Uno è un big

Cedere e fare cassa per poi investire. E’ questa l’attuale situazione dell’Inter, che aspetta di affondare i colpi in entrata sul mercato perché prima vuole portare a termine le cessioni. E sono diversi i nomi un uscita dai nerazzurri, come conferma anche Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, nel suo editoriale per TMW: “Attenzione alla situazione Brozovic. Il Bayern Monaco rischia di perdere Thiago Alcantara destinato al Liverpool e sta valutando le alternative. Brozovic è un’idea. E poi c’è da capire anche il futuro di Skriniar e Vecino, che a oggi sembrano molto lontani dall’Inter“.