CM – Inter, l’obiettivo numero uno è sempre Zapata. Marotta e Ausilio sanno che…

L'attaccante dell'Atalanta potrebbe completare il reparto avanzato dopo l'innesto di Edin Dzeko

Manca ancora una pedina per sistemare l'attacco dell'Inter. I dirigenti nerazzurri lavorano in questi giorni su una lista di nomi, convinti di riuscire a regalare ad Inzaghi l'attaccante di cui ha bisogno. Si legge su Calciomercat.com: "L’Inter gioca su diversi tavoli e valuta le occasioni ma l’obiettivo numero uno lì davanti, almeno ad oggi, è sempre Duvan Zapata, nonostante al momento la via per arrivare all’atalantino sia piena zeppa di imprevisti e con difficoltà da non sottovalutare. Intanto perché a Bergamo devono trovare il suo sostituto e poi anche perché al momento non c’è accordo sulla valutazione del cartellino del centravanti colombiano. L’Inter offre 30, Percassi ne chiede 40".