L’Arena – L’Inter fa sul serio per Zaccagni: due nomi in ballo. E Marotta può raddoppiare

L’Inter fa sul serio per Mattia Zaccagni. A sostenerlo è L’Arena, quotidiano di Verona e vicino alle vicende di casa Hellas. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club sarebbe in pole position per il talentuoso centrocampista gialloblù di 25 anni.

Tanto che si farebbero già dei nomi che eventualmente potrebbero rientrare nella trattativa: Dimarco e Salcedo, attualmente in prestito a Verona proprio dall’Inter. Che, conclude L’Arena, è sempre interessata anche a Silvestri:

“Il valore di Zac è chiaro da tempo: pure per lui servono almeno dieci milioni. L’Inter resta in pole. Si è segnata in agenda il nome. Sa benissimo di avere in mano argomenti validissimi con i quali trattare l’eventuale acquisto di Zaccagni. In ballo con il Verona ci sono i riscatti di Dimarco (4,5 milioni di euro) e di Salcedo (non meno di dieci milioni di euro). Di fatto, il club nerazzurro si è messo in pole, congelando la pista Zac almeno fino al termine della stagione. E resta, pure, l’interesse per Marco Silvestri“.

(Fonte: L’Arena)