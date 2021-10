CM – Inter-Onana, appuntamento con l’agente per mettere tutto nero su bianco

Firma in arrivo per il portiere, in scadenza di contratto con l'Ajax e pronto a raccogliere l'eredità di Handanovic

L’Inter ha scelto: l’erede di Samir Handanovic, salvo clamorose sorprese, sarà André Onana. I nerazzurri hanno trovato un’intesa di massima con l’entourage del portiere e c’è già l’appuntamento per la firma secondo Calciomercato.com: “L'Inter spinge per portare il portiere dell'Ajax, Onana in nerazzurro e pur avendo in mano un preaccordo con l'agente del giocatore, ha dato appuntamento a febbraio all'agente per mettere tutto nero su bianco per l'acquisto a parametro zero dell’estremo difensore e mettersi al riparo da eventuali rilanci”, si legge.