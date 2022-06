Inter, “partnership” con il Monza: tutti i nomi sul tavolo. “Alleanza da 30 mln”

Il Monza di Silvio Berlusconi e di Adriano Galliani pesca dall'Inter. Il club brianzolo, che riscatterà Di Gregorio per 4 mln, vuole instaurare una partnership con i nerazzurri tanto che sono partiti i primi dialoghi con Marotta. La volontà del Monza è di tenere anche Pirola, sul quale i biancorossi hanno un diritto di riscatto con l'Inter che ha il controriscatto. Se ne discuterà ma non è l'unico argomento sul tavolo.

"Il Monza, da tempo, è sulle tracce di Stefano Sensi. Il centrocampista classe ’95 negli ultimi quattro mesi ha giocato in prestito alla Samp, collezionando 11 presenze con un gol. L’Inter ha già comunicato al suo agente, Beppe Riso, che non rientra più nei piani del club. Sensi ha un contratto fino al 2024 con ingaggio di 2 milioni, ma quello che pesa di più è il suo valore a bilancio al 30 giugno, quasi 15 milioni (14.9). Dunque per non fare una minusvalenza l’Inter non può cederlo a meno di questo valore", spiega Tuttosport.