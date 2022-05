In UK – Inter, piace Minamino: per il Liverpool non è incedibile. E c’è già il prezzo giusto

Ci sarebbe un nome nuovo per l'attacco dell'Inter. La notizia arriva dall'Inghilterra e parla di un interesse dei nerazzurri per Minamino

Ci sarebbe un nome nuovo per l'attacco dell'Inter . La notizia arriva dall'Inghilterra e parla di un interesse dei nerazzurri nei confronti di Takumi Minamino, attaccante giapponese reduce da una stagione da comprimario con la maglia del Liverpool. Sul calciatore ci sarebbe anche il Leeds United, ancora impegnato però nella lotta per restare in Premier League.

Minamino, autore di 10 gol in 24 presenze stagionali e in rete anche nell'ultimo incontro di campionato dei Reds a Southampton, non è nella lista degli incedibili del Liverpool, chiuso in attacco da Salah, Mané, Firmino, Jota e Luis Diaz, arrivato a gennaio dal Porto. Ci sarebbe già il prezzo giusto per chiudere l'operazione: 17 milioni di sterline, circa 20 milioni di euro.