Inter, non bastano più 20 mln per il colpo Scamacca: “È esploso, nel 2022…”

Sale il prezzo per il colpo Gianluca Scamacca: l'Inter è interessata già dalla scorsa estate, ma il Sassuolo è bottega cara

Non bastano più i 20/25 milioni dell’estate per il colpo Gianluca Scamacca. L’Inter già nella scorsa finestra estiva di mercato ha sondato il terreno per l’attaccante, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Sassuolo. Ne parla così Calciomercato.com: “La scorsa estate il ragazzo classe 1999 cresciuto nel settore giovanile della Roma costava 20-25 milioni di euro, ora ne vale oltre 30. Merito di una stagione iniziata con il freno a mano tirato, che ora lo vede protagonista con 6 gol in 18 presenze, 4 nelle ultime 5. Scamacca è esploso, il 2022 sarà l'anno della consacrazione. E del passaggio in una big”, si legge.