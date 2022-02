Inter, queste partenze per far spazio a Frattesi: “La richiesta del Sassuolo”

L’Inter fa sul serio per Davide Frattesi per rinforzare il centrocampo di Simone Inzaghi. Si ragiona sul doppio colpo dal Sassuolo

L’Inter fa sul serio per Davide Frattesi per rinforzare il centrocampo di Simone Inzaghi. Si ragiona sul doppio colpo dal Sassuolo, Marotta e Ausilio sono al lavoro da settimane. Ecco le novità da Calciomercato.com: “La richiesta del Sassuolo è 20 milioni più bonus, Marotta vorrebbe prenderlo nel pacchetto con Scamacca, abbassando il prezzo contro una o due contropartite. Dal Sassuolo non c'è una chiusura, ma servono gli argomenti giusti. Che l'Inter potrebbe avere solo dopo aver piazzato Vecino e Vidal”, si legge.