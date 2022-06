Sky – Inter, volontà di monetizzare con l’addio di Pinamonti: fissato il prezzo

L'Inter fissa il prezzo per l'addio di Andrea Pinamonti, che nella scorsa stagione ha totalizzato 13 gol in 36 presenze con l'Empoli

13 gol in 36 presenze nello scorso campionato di Serie A. È il bottino di Andrea Pinamonti, nel mirino del Monza e non solo verso la nuova stagione. L’attaccante classe 1999 ha fatto molto bene con la maglia dell’Empoli e quest’estate è destinato a lasciare ancora l’Inter. Come riportato da Sky Sport, la società nerazzurra per il suo cartellino chiede circa 20 milioni di euro. Il prezzo è fissato, l’Inter vuole monetizzare dopo la scorsa annata di Pinamonti.