Inter, questi tre profili ancora meglio di Raspadori per l’attacco: i nomi

La dirigenza nerazzurra si muove su questi tavoli per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi: ecco i profili ideali

L’Inter si muove alla ricerca del vice-Dzeko per il mercato di gennaio. Dipende tutto dalle possibili partenze di Martin Satriano e Alexis Sanchez nel reparto avanzato di Simone Inzaghi. Ecco i profili ideali, indicati da Calciomercato.com: “Un suo addio, anche soltanto liberando lo spazio salariale darebbe all'Inter la chance di poter affondare il colpo per una prima punta tipica più simile a Dzeko. Scamacca, Belotti, e perfino lo stesso Thuram, tornato da poco a disposizione del Borussia Monchengladbach, sono i nomi che l'Inter non ha mai smesso di seguire e che rientrerebbero nel profilo ideal più di Raspadori. Ausilio e Marotta sono al lavoro: "sarà un mercato di idee", ma la strategia è già ben delineata", si legge.