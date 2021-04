Mercato Inter, due nomi per l’attacco: uno farebbe eccezione. Ma serve un sacrificio

La società nerazzurra dovrà bilanciare entrate ed uscite. Se arrivasse una punta Sanchez è il candidato alla partenza

Il mercato dell'Inter della prossima estate non sarà una rivoluzione. La rosa verrà puntellata per continuare ad essere competitivi in Italia e per esserlo anche in Europa. Per questo la rosa sarà più numerosa e si punterà sulla qualità. "Difficile arrivare al grande nome che possa accendere i sogni dei tifosi, anche se non è da escludere in assoluto".