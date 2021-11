Inter su Raspadori e Scamacca per l’attacco: spunta un possibile scambio

La dirigenza dell'Inter si muove per rinforzare la rosa di Inzaghi: i due attaccanti del Sassuolo sono tra gli osservati speciali

Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Sono due dei principali osservati speciali di casa Inter per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi. Difficile già a gennaio, più probabile per giugno. E la dirigenza nerazzurra ragiona su un possibile scambio, come svelato da Calciomercato.com: “Il Sassuolo potrebbe essere la chiave giusta per Gagliardini, in un'operazione che potrebbe risolvere contemporaneamente anche il problema in attacco dei nerazzurri che hanno messo nel mirino sia Scamacca che Raspadori. Non solo Vecino, anche Gagliardini può partire, ma non sarà semplice”, si legge.