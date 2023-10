Inter, retroscena Taremi: ecco perché il club ha virato su Arnautovic

L’Inter ha pensato a lungo a Mehdi Taremi per rinforzare l’attacco: ecco perché c'è stata la virata su Marko Arnautovic

L’Inter ha pensato a lungo a Mehdi Taremi per rinforzare l’attacco nella finestra estiva di mercato. Dopo quanto accaduto con Romelu Lukaku, i dirigenti nerazzurri hanno sondato diversi profili per il reparto avanzato, prima di chiudere per Marko Arnautovic.