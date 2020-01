Inter-Satriano, il Nacional: “Offerta dall’Italia, è lì: aspettiamo l’accordo”. Le cifre

E’ ormai in dirittura d’arrivo la trattativa tra l’Inter e il Nacional per il giovanissimo attaccante Martin Satriano. Come riporta il portale uruguaiano Ovacion, infatti, il club sudamericano ha annunciato che “il giocatore ha viaggiato in Italia da dove è arrivata un’offerta per il suo cartellino. Ha viaggiato con piena approvazione da parte dello staff tecnico e dell’area sportiva. Il National continua la trattativa senza fretta aspettando un accordo che soddisfi le aspirazioni di tutte le parti”. Per il 2001 il Nacional chiede circa 1.4 milioni di euro, con bonus variabili e raggiungibili con varie presenze del calciatore in nerazzurro.