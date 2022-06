Milenkovic può arrivare in uno scambio: “Contropartita e conguaglio a favore Inter, il nome”

Come vi abbiamo riportato, l'Inter ha messo con grande insistenza nel mirino il nome di Nikola Milenkovic, difensore serbo in scadenza nel 2023 con la Fiorentina. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, Beppe Marotta, durante i colloqui con Daniele Pradè, ds viola, avrebbe proposto uno scambio con Andrea Pinamonti. Scrive il giornale:

"Marotta negli ultimi giorni ha sondato il terreno sia con Fali Ramadani (agente del serbo) che con Daniele Pradè. Tra i due il rapporto è ottimo. E così, tra una chiacchiera e l’altra, ecco spuntar fuori l’idea: uno scambio che porterebbe Milenkovic alla corte di Simone Inzaghi e Andrea Pinamonti a quella di Vincenzo Italiano (...). Certo, la concorrenza non manca. Senza contare che l’Inter valuta Pinamonti non meno di 20 milioni. Per mettere in piedi lo scambio, i viola dovrebbero aggiungere anche un conguaglio (5-10 milioni?) economico".