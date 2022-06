CorSera – Tra Sanchez, Dzeko e Correa: così Dybala può arrivare all’Inter

“L’Inter è sovradimensionata in attacco, ad oggi ha 6 attaccanti. Pinamonti è in uscita, oggi c’è stato l’incontro per discutere di questo con Galliani. Inoltre serve che esca uno fra Dzeko, Sanchez e Correa. Si vuole trattenere Lautaro, ad oggi non sono arrivate offerte. Mandare via Sanchez non è un gran risparmio, ma se dovesse andare uno fra Dzeko e Correa allora si può realizzare il colpo Dybala. Il problema è che Dzeko non porta soldi, da Correa invece l’Inter spera di ricavare qualcosa. Nelle settimane scorse si era un po’ parlato di Newcastle, poi sono un po’ scomparsi, quel tipo di club potrebbe essere interessato. Finché davanti non ne mandano via due Dybala aspetta”, le sue parole.