Sky – L’Inter ha già un sì in tasca: presto si chiude un rinnovo importante per il 23-24

L'Inter, secondo quanto riferisce Sky Sport, ha già un sì importante per un rinnovo in vista della prossima stagione

Difficile privarsene, anche guardando al futuro, nonostante le quasi 37 primavere sulle spalle. Come noto, il contratto dell'attaccante bosniaco terminerà il 30 giugno 2023 e, dunque, ci si chiede se l'Inter lo tratterrà anche per la prossima stagione. La risposta, secondo quanto riferisce Sky Sport, è sì: l'intenzione di entrambe le parti è continuare insieme e dopo la fine del mercato invernale ci si siederà attorno a un tavolo per raggiungere un accordo anche per il 2023-24. Dzeko vuole restare in un top club e sarebbe ben felice di rimanere a Milano.