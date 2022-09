Inter-Skriniar-PSG, tutta la verità: le offerte, le contropartite e il no da 70 mln

“Skiniar-PSG? Il PSG ci ha provato fino all’ultimo giorno di mercato, la realtà è questa. È però andato a scontrarsi contro il muro di Zhang, che aveva già stato tolto in precedenza dal mercato il difensore. Per l’Inter non era più un tema. È stata una trattativa concreta e vicina concludersi a giugno, quando i nerazzurri hanno vacillato davvero. Poi, anche complice l’operazione Bremer-Juventus, l’Inter ha scelto di trattenerlo. Il PSG prima ha presentato 50 milioni più bonus, poi 50 più giocatori, provando a offrire Kehrer, Draxler, una lista di giocatori. L’Inter però ha sempre detto no e chiesto 70 milioni, che sarebbero arrivati solo a fine mercato, quando però l’Inter aveva già deciso di non cederlo”, ha detto a The Here We Go Podcast (ITA).