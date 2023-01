GdS – Inter-Skriniar, rinnovo in bilico: “Ecco la traduzione delle parole di Marotta”

Tutta la verità sulla situazione contrattuale di Milan Skriniar . In campo è stato pressoché insuperabile anche contro la capolista Napoli, ora l'Inter attende una risposta dal difensore sul fronte rinnovo. L'offerta nerazzurra è sul tavolo, ora la palla è nei piedi del giocatore. La società, infatti, ha già fatto sapere che non rivedrà al rialzo la proposta. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport oggi.

Inter-Skriniar, la situazione

"In campo Milan Skriniar è stato la solita roccia in una gara ad altissimo tasso di difficoltà, tra l’imprevedibile Kvara e gli urti con Osimhen. Fuori dal campo, però, il difensore slovacco sembra meno determinato, soprattutto adesso che deve rispondere alla proposta di rinnovo dell’Inter. In questa fase di stallo tattico e di lunghe attese, sono arrivate poche parole dell’a.d. Beppe Marotta a far capire come la trattativa sia tutt’altro che semplice e la partita ancora in bilico.