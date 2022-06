GdS – Inter, soluzione Bernardeschi resta sempre viva: la situazione

Aggiornamenti su Federico Bernardeschi oggi da La Gazzetta dello Sport. Ecco le novità in chiave Inter sul giocatore

Aggiornamenti su Federico Bernardeschi oggi da La Gazzetta dello Sport. Nelle ultime settimane, il suo nome è stato accostato anche all’Inter come possibile colpo a 0. Al momento, però, si tratta di un’alternativa per la fascia e non di una prima scelta: “In fondo al mazzo, resta sempre viva la soluzione che porta a Federico Bernardeschi, che si svincolerà il prossimo 30 giugno dalla Juventus. L’esterno della Nazionale, però, ha caratteristiche completamente diverse dagli altri (Bellanova, Udogie e Cambiaso, ndr): è più esperto, certo, ma anche più offensivo ed economicamente molto più caro dei giovani colleghi, che metterebbero la firma per passare all’Inter a cifre inferiori anche alla metà di quello che vorrebbe guadagnare Berna dal prossimo contratto”, si legge.