Inter, chi al posto di Oriali? Se verrà sostituito c’è un nome su tutti

Riflessioni in corso della proprietà sulla posizione che era occupata dal dirigente fino alla scorsa stagione: c'è un nome caldo

Una comunicazione che era nell’aria e che segue una trattativa che va avanti ormai da qualche settimana. Ieri l’Inter ha annunciato ufficialmente l’addio di Lele Oriali. Come svelato da Calciomercato.com, “da tempo i nerazzurri pensano a Riccardo Ferri come figura sostituiva ma per quest’anno il ruolo di Oriali potrebbe anche rimanere vacante nell’organigramma societario”.