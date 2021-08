Di Marzio – Inter, Thuram o Correa? Presto la decisione. Inzaghi ha chiesto…

L'aggiornamento sulle due piste per l'attacco nerazzurro da parte dell'esperto di mercato negli studi di Sky Sport

Negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha dato un aggiornamento sul mercato nerazzurro: "Arriverà un altro attaccante. Con Thuram l'Inter è più avanti, i dialoghi stanno procedendo bene e si sta arrivando ad una quadratura per 25 milioni di euro. Inzaghi ha comunque espresso la preferenza per Correa e ha chiesto alla società di provare a capire se c'è margine per prenderlo. La Lazio inizialmente chiedeva circa 40 milioni di euro, ora si proverà a vedere se i biancocelesti abbasseranno le richieste. Si tratta di aspettare ancora 24-48 ore prima di sciogliere gli ultimi dubbi".