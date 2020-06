Pedullà – Inter, strategia chiara: dopo Hakimi, un top anche a sinistra. E Tonali…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà durante Sportitalia Mercato, dopo Hakimi, l’Inter continuerà a lavorare in chiave mercato: Tonali è un obiettivo concreto così come Kumbulla, ma per quest’ultimo l’Inter ha un po’ frenato. I nerazzurri, però, ci proveranno anche per un esterno a sinistra, visto che è in dubbio il riscatto di Biraghi e che la titolarità del duttile Young è in discussione: l’obiettivo della dirigenza è prendere un profilo top anche sulla corsia mancina.