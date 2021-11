Inter, già a gennaio può prendere quota questa trattativa: è sfida al Napoli

La dirigenza dell'Inter è al lavoro in vista della prossima finestra di mercato: questo nome è tornato d'attualità

I rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella prima, la trattativa per il prolungamento di contratto di Marcelo Brozovic, ma non solo. L’Inter lavora in vista del prossimo mercato di gennaio e c’è un nome caldo su tutti. Come riportato da Sky Sport, Nahitan Nandez la scorsa estate è stato a un passo dal trasferimento all’Inter, adesso non è da escludere che la trattativa per fargli indossare il nerazzurro possa nuovamente prendere quota. Sul duttile centrocampista uruguaiano del Cagliari ci sono sempre gli occhi anche del Napoli di Spalletti.