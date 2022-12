Difesa, saluta D’Ambrosio? “Con addio l’Inter ha deciso di andare a prendere questo nome”

La difesa potrebbe essere uno dei reparti maggiormente rivoluzionati nel prossimo mercato estivo. Tralasciando l'incognita Skriniar , infatti, sono tanti i giocatori ancora in dubbio in vista della prossima stagione. Tra loro, anche Danilo D'Ambrosio, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno 2023. In caso di addio dell'ex Torino, secondo Tuttosport, i nerazzurri avrebbero deciso di portare a Milano proprio un giocatore granata, Djidji:

"Il tandem Marotta-Ausilio dovrà pensare al dopo De Vrij , in modo da accontentare Inzaghi per la sua consolidata retroguardia a tre interpreti. L’Inter ha in scadenza D’Ambrosio , De Vriij e Skriniar : quest’ultimo va verso il rinnovo, gli altri due invece potrebbero andare via a parametro zero. In più c’è Acerbi che va riscattato (mentre Darmian andrà in scadenza tra due anni, nel 2024): in caso di uscita di D’Ambrosio, l’Inter andrà a prendere Djidji del Torino, altro svincolato nel 2023, mentre Smalling è l’idea nerazzurra in caso di partenza, a questo punto possibile, di De Vrij".