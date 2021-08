Inter, offerta da 30 milioni per Zapata: muro Atalanta, ecco la vera richiesta

Dialoghi in corso sull'asse Milano-Bergamo tra i dirigenti nerazzurri e quelli bergamaschi: c'è distanza per Duvan

Il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare l’attacco è Duvan Zapata. Il colombiano è il preferito di Simone Inzaghi e della società nerazzurra, ma l’Atalanta non è intenzionata a fare sconti. Queste le novità da Calciomercato.com: “Quaranta milioni di euro: è questa la richiesta dell'Atalanta per Duvan Zapata, attaccante seguito dall'Inter. L'offerta nerazzurra, al momento, è di 30 milioni”, si legge.