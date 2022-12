CM – Inter, verità sul ritorno di Hakimi. E due nomi nuovi se parte Dumfries

“Il ritorno di Hakimi? Un sogno praticamente irrealizzabile e allora in casa Inter si sta guardando al mercato dei difensori con l'obiettivo di cercare un rinforzo in fascia destra per sostituire la quasi certa partenza, se non a gennaio in estate, di Denzel Dumfries. E i nomi sul taccuino di Ausilio e Baccin sono tanti, ma i due più percorribili sono Emerson Royal, che non rientra nei piani di Antonio Conte e di Singo del Torino, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2024 e per cui la valutazione non supera i 10 milioni di euro”, si legge.