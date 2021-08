FCIN1908 / Inter, vertice in sede con l’agente di Nainggolan: la situazione

Gli aggiornamenti sul Ninja, atteso domani a Milano in attesa di novità sul futuro. C'è il Cagliari, ma non solo

Nella sede dell'Interc'è stato un incontro, durato circa tre quarti d'ora, tra l'agente di Nainggolan Alessandro Beltrami e l'ad dell'Inter Beppe Marotta. Da quanto appurato dall'inviata di fcinter1908.it Eva. Provenzano, si sta cercando di trovare una soluzione (anche perché manca poco a inizio campionato) per il calciatore che domani rientrerà a Milano. Anche il Cagliari aspetta di capire il da farsi per Radja che ha offerte anche dall'estero, piste da non escludere.