FCIN1908 – Bellanova, ottimismo Inter ma fissati vertici anche per Udogie e Cambiaso

Come vi abbiamo documentato, in queste ore in un albergo milanese c'è stato un incontro tra Inter e Cagliari per provare a chiudere la trattativa per il trasferimento in nerazzurro di Raoul Bellanova, fra i più positivi della stagione della squadra rossoblù. Un incontro che, come appurato dalla redazione di FCInter1908.it, non è stato risolutivo, bensì interlocutorio.